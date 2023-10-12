أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:09 مساءً - وكالات _ أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، مشيرة إلى مؤشرات على اقتصاد عالمي مرن حتى الآن هذا العام وتوقعت زيادة الطلب في الصين.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة مع زيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.

ولم يطرأ تغيير بشأن التوقعين عن الشهر الماضي.

المنظمة ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي

من جهة أخرى، رفعت أوبك في تقريرها الشهري، من توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في العام الجاري، مقابل الإبقاء على توقات النمو دون تغيير للعام المقبل عند 2.6%.

ورفعت المنظمة توقعات نمو الإمدادات من خارج المنظمة إلى 1.7 مليون برميل يوميًا في 2023، في حين أبقت على توقعات العام المقبل عند 1.4 مليون برميل يوميًا.

وخفضت المنظمة توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في العام الجاري والعام المقبل.