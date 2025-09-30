العالم اليوم - هاتريك مبابي يقود ريال مدريد لفوز عريض في أبطال أوروبا

انتم الان تتابعون خبر هاتريك مبابي يقود ريال مدريد لفوز عريض في أبطال أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 10:21 مساءً - واصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد توهجه، ليقود فريقه لفوز عريض خارج ملعبه على كايرات ألماتي الكازاخستاني بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتجاوز الريال بهذا الفوز كبوة خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي بنتيجة 2 / 5 يوم السبت الماضي، ليخسر صدارة الدوري الإسباني لصالح منافسه الأزلي، برشلونة، حامل لقب الموسم الماضي، وذلك بعد مرور سبع جولات من المسابقة.

ورفع الفريق الإسباني بطل أوروبا 15 مرة رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2 / 1، بينما بقى كايرات بلا رصيده بعد خسارته الثانية على التوالي.

ويدين الريال بهذا الفوز لنجمه الفرنسي مبابي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، أولها من ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد عرقلة حارس مرمى كايرات، للمهاجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو.

وسجل كيليان الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد تمريرة طولية من زميله البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس المرمى، قبل أن يكمل الهاتريك في الدقيقة 73 مستفيدا من تمريرة زميله التركي أردا غولر بعد انطلاقة من البرازيلي رودريغو غوس، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

ورفع مبابي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية، ورصيده الإجمالي إلى 60 هدفا في مشواره بدوري أبطال أوروبا، وواصل توهجه هذا الموسم بتسجيل 13 هدفا في 9 مباريات بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

وبعد هاتريك مبابي، تجرأ فريق ألمات، ساعيا لتقليص الفارق، لكن تيبو كورتوا حارس الريال كان يقظا في التصدي لأربع محاولات أمام ساتباييف وفاليري غروميكو ولويس ماتا، كما تدخلت تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، احتسبها الحكم ضد داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

لكن رد ريال مدريد كان قاسيا، حيث أضاف هدفا رابعا بعد انطلاقة من رودريغو بالجهة اليسرى، ولعب كرة عرضية قابلها البديل الآخر إدواردو كامافينغا برأسه في الشباك 83، وواصل بدلاء الريال تألقهم عندما اختتم المغربي إبراهيم دياز الخماسية بهدف في الدقيقة 93 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.