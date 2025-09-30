نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظّم ورشة تدريبية للصحفيين حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الجامعة تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها هذا العام، موضحًا أن تنظيم الورشة التدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام جاء خصيصًا للصحفيين، ليكون فرصة متميزة للاطلاع على أحدث التطورات ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي بعصر التحول الرقمي.

وأوضح دلال أن الجلسات النقاشية التي شهدتها الورشة قدمت رؤى ثرية حول مختلف أبعاد هذا المجال سريع التطور، معربًا عن أمله أن تسهم في تمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم الصحفي بمسؤولية ووعي، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تخريج أجيال متميزة من الطلاب، بل يمتد إلى خدمة المجتمع وقطاعاته المختلفة، وفي مقدمتها قطاع الإعلام، عبر إتاحة فرص التعلم المستمر والتطوير المهني وتعزيز قدرات الصحفيين في ظل ثورة معرفية وتكنولوجية متسارعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الذكاء الاصطناعي أصبح له دور محوري في إعادة تشكيل التعليم والبحث العلمي، وهو ما دفع الجامعة لإطلاق استراتيجية شاملة تجسد مسؤوليتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مصر والمنطقة، لافتًا إلى أنها حققت بالفعل خطوات بارزة في هذا المجال. وأوضح أن الجامعة شكلت فريق عمل يتولى متابعة المبادرات المختلفة ودمجها في إطار استراتيجي موحد، مع تحديد أولويات الاستفادة من هذه التطبيقات لدعم العملية التعليمية وتطوير الأداء الإداري، إلى جانب صياغة سياسات تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي، وبناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمهارات التي يفرضها سوق العمل المتغير.

وفي ذات السياق، شدد دلال على أن الاستراتيجية لا تقتصر على مبادرة داخلية، بل تمثل رؤية طموحة تسعى لجعل الجامعة نموذجًا يحتذى به في مصر والمنطقة، معتبرًا الذكاء الاصطناعي فرصة لإعادة تعريف التعليم والبحث العلمي وإعداد أجيال قادرة على قيادة التحول الرقمي.

كما أعلن رئيس الجامعة عن بداية قوية للعام الدراسي الجديد، موضحًا أن الجامعة استقبلت هذا العام ١٢٥٠ طالبًا جديدًا من مختلف المحافظات وأكثر من ٢١ دولة، بينهم نخبة من أوائل الثانوية العامة والبكالوريا الدولية (IB) والثانوية البريطانية (IG)، وهو ما يعكس السمعة الأكاديمية المرموقة للجامعة في ظل تنافسية عالمية شديدة.

وأشار كذلك إلى أن برنامج منح التميز قدم هذا العام أكثر من ٣٦٠ منحة دراسية، استفاد منها ٢٥٦ طالبًا وطالبة، من بينهم ٥٨ حصلوا على منح كاملة تغطي المصروفات الدراسية، معتبرًا أن هذه المنح تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر والمنطقة من خلال تمكين الشباب الموهوب من متابعة تعليم جامعي عالي الجودة.

الجدير بالذكر أن الجامعة استقبلت أيضًا مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الجدد في ١٦ تخصص من بينهم أساتذة انضموا من جامعات مرموقة بالولايات المتحدة وكندا وألمانيا والبرازيل والمملكة المتحدة ولبنان وأستراليا ومصر، وهو ما يضيف قيمة نوعية للتجربة التعليمية ويعزز مكانة الجامعة كمركز إقليمي للبحث والابتكار وجاذب للكفاءات الأكاديمية المتميزة.

واختتم دلال تصريحاته بالتأكيد على أن الإعلام شريك رئيسي في نهضة المجتمع، مشددًا على أن الاستخدام الواعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز من مصداقية الصحافة ويثري دورها في خدمة الجمهور، متمنيًا أن تكون الورشة قد أفرزت أفكارًا وأدوات جديدة تدعم العمل الصحفي.