العالم اليوم - المغرب.. اعتقال بارون المخدرات "موسى" بعد زفافه المثير للجدل

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. اعتقال بارون المخدرات "موسى" بعد زفافه المثير للجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:25 مساءً - أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالعاصمة المغربية الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بارون المخدرات "موسى فلكون".

وكشفت صحيفة "هسبريس" المغربية، مساء الثلاثاء أن بارون المخدرات "موسى فلكون" كان يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث الوطنية في قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتصفية الحسابات باستخدام السلاح الناري والاتجار بالبشر.

وأضافت، نقلا عن مصدر أمني: "تم توقيف البارون المشهور بـموسى في عملية أمنية نوعية جرى تنفيذها بمدينة سلا، الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري، بعد استغلال معطيات دقيقة مكنت من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه".

وكان المشتبه فيه قد اقترن اسمه بحفل الزفاف الذي تم تنظيمه بمدينة أزغنغان في شهر غشت المنصرم، وهو الحفل الذي تخللته أحداث وأفعال إجرامية تقع تحت طائلة القانون الجنائي، حسب "هسبريس".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "المسمى موسى فلكون كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد فتح بحث قضائي في الأحداث الإجرامية التي واكبت حفل الزفاف المذكور، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من توقيفه بمدينة سلا بعد عملية دقيقة ساهمت فيها عناصر مراقبة التراب الوطني".

وتوضح عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم وطنيا، أنه مطلوب للعدالة في 51 قضية معروضة على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، تتنوع ما بين الاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة، والاتجار بالبشر والتهديد بواسطة السلاح الناري والارتباط بشبكة إجرامية.

ولضرورة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، فقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد ارتباطاته بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.