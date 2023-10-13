مخزونات النفط الأمريكية تقفز 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - وكالات _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في ‏الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ‏ونواتج التقطير.‏

وقفزت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 424.2 مليون، ‏مقارنة مع توقعات محللين أجرت لهم استطلاعاً بزيادة قدرها 500 ألف.‏

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏تراجعت 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من أكتوبر.‏

وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام هبط بواقع 399 ألف برميل ‏يوميا الأسبوع الماضي، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.‏

وقالت الإدارة إن مخزون البنزين زاد 1.3 مليون برميل إلى 225.7 مليون برميل، ‏مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 800 ألف.‏

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ‏التدفئة، تقلص 1.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 117 مليون بينما ‏كان من المتوقع أن تنخفض 800 ألف.‏

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع ‏الماضي مليوني برميل يومياً.‏