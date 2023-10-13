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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف تقوده مجموعة السبع يجدد جهوده لتطبيق سقف الأسعار على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 10:14 صباحاً - _ قالت مجموعة السبع في بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إن التحالف الذي تقوده دول المجموعة يجدد جهوده لضمان التنفيذ الفعال لسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي المنقول بحرا.
ويهدف سقف الأسعار إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
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