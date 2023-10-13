مال وأعمال

تحالف تقوده مجموعة السبع يجدد جهوده لتطبيق سقف الأسعار على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف تقوده مجموعة السبع يجدد جهوده لتطبيق سقف الأسعار على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 10:14 صباحاً - _ قالت مجموعة السبع في بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إن التحالف الذي تقوده دول المجموعة يجدد جهوده لضمان التنفيذ الفعال لسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي المنقول بحرا.

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ويهدف سقف الأسعار إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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