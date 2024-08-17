الذهب يقفز لمستوى تاريخي جديد فوق 2500 دولار

دبي - احمد فتحي في السبت 17 أغسطس 2024 06:14 مساءً - وكالات _ قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية فوق مستوى 2500 دولار للأونصة، للمرة الأولى في تاريخه، بدعم من التفاؤل حول قرب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وبلغ سعر الذهب للتسليم الفوري مستوى 2500.16 دولار للأونصة اليوم الجمعة، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله الشهر الماضي.

هذه الارتفاعات جاءت مدعوة بقراءة مخيبة للآمال لسوق الإسكان الأمريكية والتي عززت التوقعات بتخفيضات أسرع وأعمق في الفائدة الأمريكية.

وأسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بشكل عام للذهب لأنه لا يدفع أي فائدة على حيازته.