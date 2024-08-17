- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقفز لمستوى تاريخي جديد فوق 2500 دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 17 أغسطس 2024 06:14 مساءً - وكالات _ قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية فوق مستوى 2500 دولار للأونصة، للمرة الأولى في تاريخه، بدعم من التفاؤل حول قرب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وبلغ سعر الذهب للتسليم الفوري مستوى 2500.16 دولار للأونصة اليوم الجمعة، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله الشهر الماضي.
هذه الارتفاعات جاءت مدعوة بقراءة مخيبة للآمال لسوق الإسكان الأمريكية والتي عززت التوقعات بتخفيضات أسرع وأعمق في الفائدة الأمريكية.
وأسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بشكل عام للذهب لأنه لا يدفع أي فائدة على حيازته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يقفز لمستوى تاريخي جديد فوق 2500 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.