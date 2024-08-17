انت الأن تتابع خبر انخفاض أسعار النفط عالمياً السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة عند التسوية، السبت.

ويأتي هذا الانخفاض وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 79.68 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار، بنسبة 1.9 بالمئة، ليبلغ 76.65 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي عند 79.66 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 76.84 دولار للبرميل.