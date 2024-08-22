انت الأن تتابع خبر عاجل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك بشكل خيالي يجبر المغاربة على اتباع نظام غذائي نباتي.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الأسواق المحلية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك. فقد وصل سعر كيلو غرام اللحم الغنمي والمعزي إلى 150 درهمًا، في حين سجل اللحم البقري 120 درهمًا. أما الدجاج، فقد تراوح سعر الكيلوغرام الحي منه بين 25 و30 درهما، وسجل الدجاج المذبوح أسعارًا تتراوح بين 50 و75 درهمًا.

في نفس السياق، زادت أسعار الأسماك بشكل ملفت، حيث بلغ سعر كيلوغرام السردين، الأكثر شعبية بين المستهلكين المغاربة، 25 درهما. كما أشار البائعون إلى أن أسعار الأسماك البيضاء شهدت تقلبات واصلت سعرها بين 70 و180 درهما.

بنتيجة هذا التصاعد في الأسعار، اتجه العديد من المواطنين نحو تبني النظام الغذائي النباتي كبديل اقتصادي، حيث زاد الطلب على الخضروات والبقوليات. وقد عبر عدد من السكان عن استيائهم من المستويات المرتفعة للأسعار، داعين الجهات المسؤولة للتدخل العاجل وإيجاد حلول فعالة لحماية القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة هذا التحدي الاقتصادي.

يُذكَر أن ارتفاع أسعار الأغذية يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، مما يضطرهم إلى إعادة النظر في عاداتهم الاستهلاكية واختيار البدائل الأقل تكلفة لتلبية احتياجاتهم الغذائية.