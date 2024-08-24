انت الأن تتابع خبر بعد تراجعه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 أغسطس 2024| وحقيقة وضع حد أقصى للسحب بالعملات الأجنبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خضم التحركات الاقتصادية المستمرة، يترقب الكثيرون تحديثات سوق العملات بتركيز شديد، فقد شهد الدولار الأمريكي مؤخرًا تغيرًا ملحوظًا في قيمته مقابل الجنيه المصري، وذلك مع تسجيله انخفاضًا ملحوظًا بما يعادل نحو 60 قرشًا، بعد أن كان السعر قد وصل إلى 49.45 جنيه الأربعاء الماضي، فنجد أن قيمته الحالية قد تراجعت، وهذا التغيير في الأسعار يعكس تذبذب الأسواق المالية ويتيح فرصًا جديدة للمراقبين والمستثمرين على حد سواء، وفي هذا المقال عبر موقعنا دوت الخليج سنوافيك بسعر الدولار اليوم السبت 24 أغسطس بيع وشراء في البنوك المصرية، فتابعونا لمعرفة المزيد.

سعر الدولار اليوم السبت 24 أغسطس بيع وشراء

يشهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا مقارانة بأسعار الأسبوع الحالي، حيث سجلت الأسعار على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع.

بنك مصر:

48.76 جنيه للشراء.

48.86 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

هذه الأسعار تعكس استقرارًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر مختلف البنوك، مما يوفر للمستثمرين والعملاء رؤية واضحة للتعاملات المالية اليومية.

حقيقة فرض حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية