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وزير الخارجية يؤكد أهمية عقد مؤتمر استثماري مصري ياباني بهدف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية يؤكد أهمية عقد مؤتمر استثماري مصري ياباني بهدف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 25 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - أش أ _ أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أهمية عقد مؤتمر استثماري مصري-ياباني، على غرار مؤتمر الاستثمار الأوروبي الذي استضافته مصر خلال شهر يونيو الماضي بهدف الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين إلى آفاق أرحب.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت بالعاصمة اليابانية طوكيو مع نوريهيكو إيشيجورو “Norihiko ISHIGURO”، المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية “الجيترو” الذي رحب بالمقترح ووعد بدراسته، منوهاً إلى اهتمام منظمة “الجيترو” الكبير بتعميق علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع مصر بصورة كبيرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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