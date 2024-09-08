الاقتصاد السعودي ينكمش 0.3% في الربع الثاني

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 02:08 مساءً - وكالات _ سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك للربع الرابع على التوالي.

هذا وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية قد انكمش بـ 1.7% في الربع الأول من العام 2024.

وجاء الانخفاض الأكبر من طرف الأنشطة النفطية مع تراجع بـ 8.9%، وقابله ارتفاع في الأنشطة غير النفطية بـ 4.9% والأنشطة الحكومية بـ 3.6%.

هذا وسجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات للنمو خلال الربع الثاني من عام 2024، والتي بلغت 8.9% على أساس سنوي و 2.7 % على أساس ربعي.

تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعما ل بنمو سنوي بلغ 7.1%، و 1.8% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و 1.5% على أساس ربعي.