بعد تأجيلها بسبب الطقس..تعرف على موعد الامتحانات البديل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 03:33 مساءً - أصدرت محافظة القاهرة سلسلة من القرارات الاحترازية اليوم الأحد 29 مارس 2026 نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد والتي تشمل سقوط أمطار غزيرة ونشاط الرياح وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس.

تفاصيل تعطيل الدراسة في مدارس القاهرة اليوم

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة، ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي استنادًا إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من حالة عدم استقرار جوي لضمان سلامة الحركة في الشوارع أثناء ذروة الطقس السيئ.

اعتبر يوم الأحد إجازة رسمية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية إضافة إلى الكوادر التعليمية والعاملين في المدارس. ويهدف هذا القرار إلى حماية الجميع من المخاطر المحتملة الناجمة عن الأمطار والسيول ونشاط الرياح.

أكد محافظ القاهرة على أن سلامة الطلاب تأتي في المقام الأول، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة الصادرة عن الجهات المختصة وتوخي الحذر أثناء الحركة في الشوارع خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مياه أو رياح قوية.

جدول الامتحانات المؤجلة في القاهرة

في ضوء قرار تعطيل الدراسة تقرر تأجيل الامتحان الذي كان مقررًا اليوم الأحد 29 مارس 2026، وقد أعلنت المحافظة أن:

الامتحان المؤجل للمرحلة الثانوية سيعقد يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026. الامتحانات الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستعقد يوم الاثنين 6 أبريل 2026. باقي جدول الامتحانات لبقية المواد يظل كما هو دون أي تعديل لضمان انتظام سير العملية التعليمية واستكمال المناهج الدراسية في مواعيدها.

تأتي هذه القرارات في إطار خطة المحافظة لمواجهة الطقس السيئ من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومراكز الطوارئ مع التأكيد على متابعة حالة الطقس بشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.