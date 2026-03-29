اجتماع رباعى بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية حول التصعيد بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 02:20 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "اجتماع رباعي اليوم في إسلام أباد بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية حول التصعيد بالمنطقة".

وعقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان إسحاق دار، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة وخفض التصعيد.

وأعرب عن أمله في أن تسفر الجهود المشتركة إلى خفض التصعيد وبدء مسار للتهدئة يسفر عن خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

واتفق وزيرا الخارجية على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة واستمرار التشاور و التنسيق الوثيق لدعم الأمن و الاستقرار في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.