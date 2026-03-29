رئيس مجلس النواب: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وندعم وحدة الصف العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 02:20 مساءً - أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشددا على دعم الجهود المصرية التي تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، داعيا الله أن يكللها بالنجاح ويخرج الأمة العربية من هذه الأزمات.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد المواقف، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة للخروج بالأمة العربية من الأزمات الراهنة، والحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.

وأشار إلى التأكيد الكامل على وحدة الصف العربي، والدعم غير المشروط للأشقاء، مع إدانة الاعتداءات والتصعيد غير المبرر الذي من شأنه دفع المنطقة إلى منحدر خطير يهدد استقرار شعوبها، لافتا إلى أن الدول العربية يجمعها مصير واحد وروابط تاريخية راسخة.