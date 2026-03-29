مجلس النواب يعلن إرساء مبدأ العدالة في منح الكلمة للنواب داخل الجلسة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 03:34 مساءً - في أول استجابة لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل مجلس النواب، أعلن المستشار هشام بدوى رئيس المجلس منح الكلمة أولا للنواب الذين لم يتحدثوا خلال الجلسة العامة منذ بداية المجلس ثم بعدها النواب الذين تحدثوا مرات قليلة ثم النواب الذين تحدثوا أكثر من مرة على الترتيب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذا الأمر يأتي إعمالا لمبدأ العدالة ومنح الكلمة للجميع وهو النهج الذى سيعتاد عليه المجلس خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في أول جلسة لمجلس النواب عقب اللقاءات التي أجراها رئيس المجلس مع رؤساء الهيئات البرلمانية وكذلك رؤساء اللجان النوعية منذ أيام قليلة والتي لاقت قبولا كبيرا وارتياحا لدى النواب وممثلى الهيئات البرلمانية.