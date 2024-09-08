مال وأعمال

عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% إلى 2.87 مليار دولار يونيو…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% إلى 2.87 مليار دولار يونيو… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 5.1% خلال يونيو الماضي ليسجل 2.87 مليار دولار مقابل 3.02 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

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جاء ذلك التراجع بدعم من انخفاض قيمة الواردات بنسبة 3.3% خلال يونيو الماضي مسجلة 6 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع قيمة واردات بعض السلع أبرزها: القمح بنسبة 21.5% وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 11.9%.

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وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء شهدت صادرات مصر في يونيو الماضي انخفاضا طفيفا بلغ 1.6% لتصل إلى 3.13 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى تراجع صادرات بعض السلع منها: أسمدة بنسبة 42.9% و بترول خام بنسبة 64.6% .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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