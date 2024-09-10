نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: بحث مشاركة شركات مصرية في تنفيذ مشروعات ممر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - أشار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية والنقل، إلى أهمية الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات ممر التنمية بين العراق وتركيا، لما لها من خبره كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء المصري محمد شياع السوداني، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى في مجال الطرق والإنشاءات والجسور.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن هذه الزيارة تعد مصداقاً للعلاقة الأخوية العراقية المصرية التي تمثل حجر الأساس في خدمة شعوبنا الشقيقة، كما أنها تعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد، مشيراً إلى أنّ أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأوضح أن العراق يشهد حراكاً غير مسبوق في التنمية والإعمار، مؤكداً أهمية تشكيل خلية متابعة للتخطيط حول المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية في العراق.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له ، لمقابلة دولة رئيس الوزراء العراقي ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الحمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وإلى الشعب العراقي الشقيق، مقدما الشكر على التعاون الكبير بين مصر والعراق خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى اعتزاز وتقدير كل المصريين للشعب العراقي والاهتمام الكبير من الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والمدن السكنية ومحطات الكهرياء والمياه والمشروعات الصناعية خاصة وأن مصر لها تجربة ناجحة في هذه المجالات خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية التي تعتبر عصب التنمية سواء كانت صناعية أو زراعية او سياحية.

وأعرب عن ثقته في تحقيق هذه الطفرة الكبيرة في العراق الشقيق بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء والحكومة والشعب العراقي وبمعاونة البلدان المحبة للعراق ومنها مصر، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الشركات المصرية الأخرى (100 شركة) بخلاف وفد الشركات المصري الذي حضر إلى العراق ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب العراقي للمشاركة في كافة تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وتابع الوزير مع رزاق محيبس السعداوي آخر المستجدات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بشان تسيير حركة النقل البري للركاب والبضائع بين الجانبين، بما يساهم في وقف التعامل بنظام BACK TO BACK وعدم تنزيل البضاعة علي الحدود مما يؤدي الى عدم تعرض البضاعة للتلف وتقليل تكلفة النقل وتحقيق التنمية في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما.

وأشار إلى أنه من المخطط توقيعها خلال الاجتماعات القادمة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، بالإضافة إلى متابعة النتائج المتميزة لشركة الجسر العربي المملوكة لمصر والعراق والأردن.

كما تم إجراء مباحثات هامة مع بنكين ريكاني وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وتم التأكيد على أهمية تدعيم الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بالعراق.

وتم زيارة عدد من مشروعات الكباري والأنفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعراق معربا عن سعادته البالغة بتواجد العمال والمهندسيين المصريين إلى جانب اشقائهم من العمال العراقيين وحيث عبر العمال والمهندسين عن سعادتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروعات بالعراق الشقيق، كما هتف الجميع تحيا مصر والعراق بما يجسد مشاعر الاخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين

وكذلك تم التباحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتال حول سبل زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة والمشاركة في اعادة تاهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للأخر وذلك كمرحلة أولى ثم العمل على إقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج، مشيرا الى ان مجالات التعاون الصناعي، تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والجلود ومحولات ومولدات الكهرباء والسيراميك والصناعات الهندسية.

ولفت إلى أنه يمكن ايضا التعاون في إعادة تاهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات والبنية التحتية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتنفيذ الفوري لكافة اوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلببة كافة مطالب الجانب العراقي، كما تم التأكيد خلال لقاء الدكتور خالد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على دفع عجلة الاستثمار والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتقديم كافة التسهيلات لمستثمري الجانبين.

وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر لدولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في العراق الشقيق ومؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب العراقي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر إلى العراق الشقيق خاصة مع وجود إرادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تريط بين الجانبين.