نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. كيلانوفا توقع اتفاقية لبيع أسهمها في بسكو مصر إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group)، وشركة كيلانوفا، المساهم الرئيسي في الشركة المصرية للأغذية – بسكو مصر اليوم، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم، لبيع أسهم شركة كيلانوفا في الشركة المصرية للأغذية إلى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه.

وأوضح بيان اليوم، أنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، وهي خاضعة لتحقيق الشروط المعتادة، والحصول على الموافقات التنظيمية المعنية، واستكمال عملية العرض الإلزامي للأسهم ذات الأقلية. يُظهر توقيع هذه الاتفاقية الإمكانات الكبيرة للاستثمار في مصر، ويُسرع من نمو كلتا الشركتين في السوق المصري.

وصرح منير هائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرما وعضو مجلس إدارة مجموعة (HSA Group): “تُعرف المجموعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بخبرتها الواسعة في صناعة البسكويت والتزامها الثابت بالابتكار والتميز في المنتجات”.

أضاف أن اتفاقية اليوم ستساهم في فتح آفاق نمو جديدة لشركة بسكو مصر، مؤكدا الالتزام بمواصلة توسيع استثمارات المجموعة في مصر والاستمرار في تقديم المنتجات عالية الجودة التي يحبها ويثق بها المستهلكون.

جدير بالذكر، أن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، من الشركات العريقة والتي لديها خبرة واسعة في صناعة وتوزيع أشهر علامات البسكويت في منطقة الشرق الأوسط.

وتأسست المجموعة في عام 1938 وتوظف نحو 35,000 شخص عبر 85 شركة متواجدة في 80 سوقًا في جنوب آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمتلك (HSA Group) عدة شركات رائدة في الصناعة، والمعروفة بعلاماتها التجارية المتميزة مثل بسكويت “أبو ولد”، و”تي شوب” والعديد من العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة الأخرى.

وسيساهم الاستحواذ على شركة “بسكو مصر” في تسريع عملية توسيع العلامات التجارية الشهيرة لبسكو مصر دوليًا.

من جانبه، قال روبرت تشانموغام، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لكيلانوفا: “يتماشى التزام مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بالابتكار والتميز تمامًا مع قيمنا، مما يجعلهم شريكًا مثاليًا لدفع نمو بسكو مصر في المستقبل مع توسعهم وسعيهم لنمو أعمالهم في مصر”.

وأضاف: “السوق المصري يُعد سوقًا مهمًا واستراتيجيًا لشركة كيلانوفا حيث نعمل منذ عام 2015 بخطط نمو طويلة الأمد. وسنواصل الاستثمار في تنمية أعمالنا وتطوير المواهب المحلية وجذب الابتكار إلى السوق عبر مجموعة متنوعة من منتجات حبوب الإفطار والمأكولات الخفيفة والنودلز مقدمين خيارات متنوعة لتلبية احتياجات المستهلك المصري.”

تعد الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر)،واحدة من أقدم وأكبر شركات البسكويت في مصر ضمن أفضل خمس شركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

تأسست الشركة عام 1957، ومنذ ذلك الحين وهي تُقدم أشهى المخبوزات والحلويات، مثل “لوكس”، و”نايس”، و”بسكويت ويفر” و”كوكو لافرز” و”معمول” و”ماري”، وكعك العيد، وغيرها العديد من المنتجات.