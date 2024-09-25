انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته

رياض - احمد صلاح - أشار التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، إلى تراجع الفاتورة النفطية للأردن حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي لتصل إلى 1,584 مليار دينار، مقابل 1,743 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

كما انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي بنسبة 9.2%.

ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، قرابة 161 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المجمل، ارتفعت الصادرات الكلية للأردن بنسبة 1.9% خلال السبعة شهور الأولى من عام 2024 مقارنه بنفس الفتره من عام 2023، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 0.8%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.

التقرير، بين أن الارتفاع في الصادرات كان في بند المعاد تصديره بنسبة 34.7% والتي تشكل مساهمتها في الصادرات 9%، صاحبة انخفاض في الصادرات الوطنيه بنسبة (0.7%) والتي تشكل مساهمتها 91% من مجموع الصادرات. وعليه فإن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة (0.3%) خلال السبعة شهور الأولى من عام 2024 مقارنه بنفس الفتره من عام 2023.

وعن قيم التجاره الخارجية، بلغت الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية تموز/يوليو الماضي ما قيمته 5,366 مليار دينار، منها الصادرات الوطنية 4,857 مليار دينار، والمعاد تصديره 509 ملايين دينار.

وبلغت قيمة المستوردات 10,742 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 5,376 مليار دينار حتى نهاية تموز من عام 2024، مقارنة مع 5,391 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2023.