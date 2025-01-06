وزير المالية: 88% سقف الدين العام سنويا من الناتج المحلي

- 1/10
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 11:11 صباحاً - يارا الجنايني – قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة أدرجت في قانون المالية العامة تعديلًا تشريعيًا يحدد سقفًا سنويًا للدين العام بنسبة لا تتجاوز 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح كجوك، خلال حواره ببرنامج ” كلمة أخيرة”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لضبط مستويات الدين العام وضمان استدامته على المدى الطويل.
ووصف وزير المالية التعديل بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضًا على توسيع مفهوم “الحكومة العامة” من خلال دمج الهيئات الاقتصادية في الحسابات الحكومية العامة، مما يتيح رؤية أشمل وشفافية أكبر في متابعة الإنفاق والاستثمارات الحكومية.
