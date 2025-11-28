نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يتحول ملعب مولاي الحسن في الرباط إلى ساحة صراع بين المارد الأحمر والأهلي والجيش الملكي المغربي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط

الأهلي، بعد فوز ساحق على شبيبة القبائل، يدخل اللقاء وهو يسعى لمواصلة الانتصارات وتأمين صدارة المجموعة التي تضم أيضا يانج أفريكانز. الفريق المصري معول على نجومه البارزين، وعلى رأسهم إمام عاشور العائد بقوة، ومحمود حسن تريزيجيه، مع خط هجوم يتشكل من بن شرقي، محمد شريف، وأحمد سيد زيزو.

أما الجيش الملكي، فيعلم أن الفوز على أرضه وبين جماهيره هو الفرصة الذهبية لتجاوز خسارة الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز، ويستعد بإصرار للرد على تحدي الأهلي، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور.

المباراة منقولة حصريا على قناة beIN Sport HD1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، ومن المتوقع أن تشهد مواجهة تكتيكية قوية، مع لحظات من الإثارة والمهارة التي تعكس الطابع الإفريقي التقليدي في دوري الأبطال.

الأهلي ليس مجرد فريق يسعى للفوز بثلاث نقاط، بل يسعى لاستعادة الأميرة السمراء بعد وداع النسخة الماضية عند نصف النهائي، ليبقى التاريخ شاهدا على طموح المارد الأحمر وإصراره على فرض الهيمنة الإفريقية.

مهما كانت التكتيكات والنجوم، تبقى الإثارة عنوان هذه المواجهة، وفرصة لكل فريق لإثبات جدارته. الأهلي يسعى لتأكيد هيمنته الإفريقية واستعادة أمجاد الأميرة السمراء، بينما الجيش الملكي يريد أن يثبت نفسه على أرضه وبين جماهيره. الليلة، ملعب مولاي الحسن سيكون مسرحا لتاريخ جديد يكتب على دفاتر دوري الأبطال.

