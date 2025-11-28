نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرابة المليوني دولار لمنتخب كوسوفو حال تأهلهم للمونديال في المقال التالي

أعلنت حكومة كوسوفو اليوم الخميس تخصيص مكافأة بقيمة 1.5 مليون يورو (1.74 مليون دولار) للمنتخب حال تأهله لكأس العالم 2026.

واحتلت كوسوفو، التي تسعى للتأهل لكأس العالم لأول مرة، المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات برصيد 11 نقطة لتتقدم إلى الملحق الأوروبي المقرر في مارس أذار المقبل.

وتلعب كوسوفو أمام منتخب سلوفاكيا على أن يواجه الفائز تركيا أو رومانيا في نهائي الملحق على مقعد في كأس العالم.

وقال رئيس الوزراء المؤقت ألبين كورتي إن حكومته ستقدم مكافأة قدرها 500 ألف يورو (579700 دولار) للفريق إذا فاز على سلوفاكيا.

وقال كورتي خلال اجتماع حكومي متلفز "ثانيًا، في حال التأهل لكأس العالم، فإننا نلتزم بتقديم مكافأة إضافية قدرها مليون يورو.

"هيا يا منتخب كوسوفو، دائمًا معك".

وأصبحت كوسوفو عضوًا في الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) في 2016 بعد إعلان استقلالها عن صربيا في عام 2008.