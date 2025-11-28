الارشيف / الرياضة

قرابة المليوني دولار لمنتخب كوسوفو حال تأهلهم للمونديال

0 نشر
0 تبليغ

قرابة المليوني دولار لمنتخب كوسوفو حال تأهلهم للمونديال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرابة المليوني دولار لمنتخب كوسوفو حال تأهلهم للمونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت حكومة كوسوفو اليوم الخميس تخصيص مكافأة بقيمة 1.5 مليون يورو (1.74 مليون دولار) للمنتخب حال تأهله لكأس العالم 2026. 

قرابة المليوني دولار لمنتخب كوسوفو حال تأهلهم للمونديال

واحتلت كوسوفو، التي تسعى للتأهل لكأس العالم لأول مرة، المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات برصيد 11 نقطة لتتقدم إلى الملحق الأوروبي المقرر في مارس أذار المقبل.

وتلعب كوسوفو أمام منتخب سلوفاكيا على أن يواجه الفائز تركيا أو رومانيا في نهائي الملحق على مقعد في كأس العالم.

وقال رئيس الوزراء المؤقت ألبين كورتي إن حكومته ستقدم مكافأة قدرها 500 ألف يورو (579700 دولار) للفريق إذا فاز على سلوفاكيا.

وقال كورتي خلال اجتماع حكومي متلفز "ثانيًا، في حال التأهل لكأس العالم، فإننا نلتزم بتقديم مكافأة إضافية قدرها مليون يورو.

"هيا يا منتخب كوسوفو، دائمًا معك".

وأصبحت كوسوفو عضوًا في الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) في 2016 بعد إعلان استقلالها عن صربيا في عام 2008.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا