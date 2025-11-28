نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أمريكا ستوقف الهجرة من "دول العالم الثالث" بشكل دائم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث" حتى يتعافى النظام الأمريكي بالكامل.

وكتب ترامب أيضا على منصة "تروث سوشيال" أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية "لغير المواطنين"، مضيفا أنه سيقوم "بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوضون السلم الداخلي، وترحيل أي أجنبي يشكل عبئا عاما أو خطرا أمنيا أو غير متوافق مع الحضارة الغربية".



وجاءت تصريحات ترامب عقب مقتل واحدة من عناصر الحرس الوطني بعد تعرضها لإطلاق نار قرب البيت الأبيض أمس الخميس. وقال المحققون إن مطلق النار مواطن أفغاني عمل مع القوات الأمريكية في كابل قبل انسحابها.

وأمس، أعلن مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جو إدلو، أنه بتوجيه من الرئيس ترامب، ستجري إعادة النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء الممنوحة لأشخاص من دول "مثيرة للقلق".

وهذه الدول يبلغ عددها 19 دولة ومدرجة في إعلان رئاسي صدر في يونيو، وتشمل: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الإستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا