الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 9.6 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3970 عقداً.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3307 نقاط، بارتفاع نسبته 0.16 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.51 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.49 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.04 بالمئة.