الرياض - كتبت رنا صلاح - استكمالا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق والتي جرى تمديدها في 17 أيلول الماضي، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ان شركة مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت نحو 3430.8 برميلا من النفط الخام العراقي، خلال الفترة من 11 تشرين الأول حتى 10 تشرين الثاني 2025.

مصفاة البترول الأردنية تستقبل 3430 برميل نفط عراقي

وأضافت إنّ الإجراء يأتي لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل في 5 تشرين الأول ويستمر حتى 31 كانون الثاني 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد الأردن بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.