الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، صباح السبت، انخفاضًا ملحوظًا وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

أسعار الذهب تشهد هبوطًا لافتًا في الأردن

وبحسب التسعيرة، تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، ليصل إلى 83 دينارًا، فيما بلغ سعر شرائه من المواطنين 80.20 دينارًا.

كما سجلت باقي العيارات انخفاضًا، إذ وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 95.10 دينارًا وسعر شرائه 92.10 دينارًا، فيما بلغ سعر بيع غرام عيار 18 نحو 73.50 دينارًا وسعر شرائه 67.90 دينارًا.

أما عيار 14، فقد تراجع سعر بيعه إلى 54.90 دينارًا وسعر شرائه 49.30 دينارًا، في مؤشر على انخفاض عام بأسعار المعدن النفيس في السوق الأردنية.