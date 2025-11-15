نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير إعلام دارفور: نوثّق جرائم الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 والعالم يشهد على الانتهاكات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد العزيز أوري، مدير الإعلام بحكومة إقليم دارفور، أن سلطات الإقليم تعمل بلا توقف على توثيق جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في السودان منذ صباح 15 أبريل 2023 وحتى اليوم، بما في ذلك جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي مارستها مليشيات الدعم السريع بحق المدنيين.

وأوضح أوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشاهد استباحة مدينة الفاشر والقتل الواسع الذي طال سكانها أثارت موجة تفاعل دولي كبيرة.

ولفت إلى أن المؤسسات الإقليمية والدولية، إلى جانب الشعوب والحكومات حول العالم، باتت أكثر وعيًا بحقيقة ما يجري في السودان.

وأشار مدير إعلام دارفور إلى أن صمود أهالي الفاشر أمام الاعتداءات شكل عاملًا حاسمًا في هذا التحول الدولي، مؤكدًا أن تضحياتهم بين شهيد ومقاتل صامد صنعت لحظة فارقة في مسار الأحداث داخل دارفور.

وشدد أوري على أن المجتمع الدولي أصبح يتابع ويرصد بدقة ما ترتكبه المليشيات من انتهاكات، معتبرًا أن «الدعم السريع ساعدت نفسها في توثيق جرائمها» بسبب ما وصفه بغريزة الاستمتاع بالقتل، الأمر الذي جعل الأدلة أكثر وضوحًا أمام العالم.