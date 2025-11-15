نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد زمام الأمور.. سيف الجزيري يثبت نفسه واستعدادات قوية للكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت أسهم بقاء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري داخل نادي الزمالك، بعد أن عاد تدريجيًا لمستواه المعروف، وصنع الفارق في المباريات التي شارك فيها. ويبدو أن الإدارة تراجعت عن فكرة بيعه خلال الميركاتو الشتوي، خاصة مع تواضع أداء الثنائي عدي الدبّاع وعمرو ناصر، ما يجعل الجزيري خيارًا أساسيًا لقيادة هجوم الفريق الأبيض.

استعدادات الفريق للمنافسات القارية

يواصل الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف تحضيراته لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد خسارة لقب السوبر المصري لصالح الأهلي. ويركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمجموعة صعبة تضم المصري، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

المواجهة الأولى أمام زيسكو

يستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات. وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للفريق في بداية مشواره الإفريقي.

المجموعة الرابعة ولقاءات تاريخية

وقع الزمالك والمصري في نفس المجموعة، للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب كايزر تشيفز وزيسكو، ويشير التاريخ إلى تفوق الأبيض في المواجهات السابقة:

كايزر تشيفز: فوز وخسارة مع التأهل لصالح الزمالك في نسخة 1993.

زيسكو: فوز وتعادل في نسخة 2019-2020.

المصري: فوز وتعادل في الموسم الماضي.



مواعيد المباريات القادمة

23 نوفمبر 2025: الزمالك × زيسكو (القاهرة)

29 نوفمبر 2025: كايزر تشيفز × الزمالك

25 يناير 2026: الزمالك × المصري

1 فبراير 2026: المصري × الزمالك

8 فبراير 2026: زيسكو × الزمالك

15 فبراير 2026: الزمالك × كايزر تشيفز

عودة سيف الجزيري لمستواه تؤكد على أهميته في تشكيلة الزمالك، بينما يضع الفريق كل تركيزه على المنافسات القارية المقبلة. الفترة القادمة ستكون حاسمة لتحديد مسار الفريق في الكونفدرالية واستقرار هجومه بقيادة الجزيري.