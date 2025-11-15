الرياضة

تشكيل إسبانيا الرسمي أمام جورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي أمام جورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس لافونتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الجورجي في لقاء هام بينهم بعد قليل بستاد بوريس بايشادز ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا

وتقام أحداث مباراة إسبانيا وجورجيا مساء السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

تشكيل إسبانيا أمام جورجيا

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: بورو، باريوس، لابورت، كوكورييا.

خط الوسط: ميرينو، زوبميندي، رويز.

خط الهجوم: فيران توريس، باينا، اويارزابال.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11013

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

