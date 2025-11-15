نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي أمام جورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس لافونتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الجورجي في لقاء هام بينهم بعد قليل بستاد بوريس بايشادز ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة إسبانيا وجورجيا
وتقام أحداث مباراة إسبانيا وجورجيا مساء السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة.
تشكيل إسبانيا أمام جورجيا
حراسة المرمى: سيمون
خط الدفاع: بورو، باريوس، لابورت، كوكورييا.
خط الوسط: ميرينو، زوبميندي، رويز.
خط الهجوم: فيران توريس، باينا، اويارزابال.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11013
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.