نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي أمام جورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس لافونتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الجورجي في لقاء هام بينهم بعد قليل بستاد بوريس بايشادز ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا

وتقام أحداث مباراة إسبانيا وجورجيا مساء السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

تشكيل إسبانيا أمام جورجيا

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: بورو، باريوس، لابورت، كوكورييا.

خط الوسط: ميرينو، زوبميندي، رويز.

خط الهجوم: فيران توريس، باينا، اويارزابال.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11013

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.