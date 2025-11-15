نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دور الـ32 لكأس مصر 2025-2026.. مواجهات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز وفرصة لإعادة رسم خريطة البطولة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجديد، التي أُجريت اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهات مثيرة ومتكافئة بين الأندية المشاركة، مما يفتح الباب لتحديات قوية على صعيد جميع الفرق، وخاصة كبار الأندية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، التي تسعى لتعزيز فرصها في المنافسة على البطولة الأعرق محليًا.

الأهلي سيواجه المصرية للاتصالات في مباراة تبدو متوازنة على الورق، لكنها فرصة للفريق الأحمر لاختبار جاهزية لاعبيه وتحقيق بداية قوية في المسابقة. في المقابل، الزمالك يلتقي بلدية المحلة، في مواجهة تبدو سهلة نظريًا، لكنه يحتاج للحذر أمام فريق قدّم أداءً قويًا في الموسم الماضي. أما بيراميدز، فيلتقي مع مسار، وهو تحدٍ جديد للفريق السماوي يسعى من خلاله لمصالحة جماهيره بعد نهاية الموسم الماضي بخيبة أمل في البطولة.

المواجهات الأخرى شهدت تباينًا في القوة بين الفرق، حيث سيلعب فاركو مع تليفونات بني سويف، وإنبي يلتقي المقاولون العرب، بينما يلتقي المصري البورسعيدي مع دكرنس، وهو ما يعكس تنوع المنافسة بين فرق الدوري الممتاز وفرق القسم الثاني، ما يمنح البطولة طابع الإثارة والتوقعات المفتوحة.

أهمية البطولة لهذا الموسم:

تشارك في دور الـ32 من كأس مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب 11 ناديًا من القسم الثاني، ما يجعل البطولة فرصة حقيقية للفرق الصغيرة لإثبات وجودها ومواجهة الكبار، فيما يمثل للأهلي والزمالك وبيراميدز اختبارًا مبكرًا لقدراتهم الفنية والبدنية قبل الدخول في مباريات الدوري والمنافسات الإفريقية.

النسخة الماضية شهدت تتويج الزمالك باللقب بعد الفوز على بيراميدز في النهائي، ويطمح الأبيض للحفاظ على لقبه، بينما يسعى الأهلي وبيراميدز لتدارك ما فاتهما الموسم الماضي، وفرض سيطرتهما على الأدوار القادمة.

مع انطلاق مباريات دور الـ32، يتوقع أن تكون المنافسة شديدة ومليئة بالمفاجآت، حيث تمثل كل مواجهة فرصة جديدة للأندية الكبيرة لإثبات قوتها، وللأندية الصغيرة لصناعة المفاجآت، وهو ما يعكس روح كرة القدم المصرية الحقيقية التي تجمع بين التاريخ، الإثارة والتحدي.