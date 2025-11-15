نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى اعتزال حسام حسن.. العميد الذي ترك بصمة لا تُنسى في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في 15 نوفمبر، تمر ذكرى اعتزال حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الكرة المصرية والعربية والأفريقية، سواء كلاعب أو كمدرب. "العميد"، كما يُلقب، يعتبر أحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة المصرية، وأفضل من ارتدى القميص رقم 9، حيث سجل بصمته في كل مكان لعب فيه.

المسيرة الاحترافية والإنجازات كلاعب

حسام حسن وُلد في 10 أغسطس 1966، وبدأ مشواره الاحترافي عام 1984. لعب مع عدة أندية داخل مصر وخارجها، منها الأهلي والزمالك، باوك اليوناني، نيوشاتيل السويسري، والعين الإماراتي، وحقق إنجازات كبيرة، أبرزها:

ثاني هدافي تاريخ الدوري المصري برصيد 168 هدفًا.

الهداف التاريخي للأهلي في الدوري برصيد 109 أهداف بالتساوي مع محمود الخطيب.

أكثر لاعب فوزًا بلقب الدوري المصري بـ 14 مرة.

سجل 27 هدفًا في بطولات إفريقيا للأندية، بينها 17 مع الأهلي و10 مع الزمالك.

لعب 176 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل 69 هدفًا، محققًا رقمًا قياسيًا كأفضل هداف في تاريخ المنتخب.

توج بـ41 بطولة خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب، منها 25 مع الأهلي و10 مع الزمالك.

الإنجازات الدولية والتاريخية

حسام حسن كان جزءًا من المنتخب المصري في عدة مناسبات تاريخية:

شارك في كأس الأمم الإفريقية سبع مرات بين 1986 و2006، محرزًا 11 هدفًا.

سجل هدف تأهل مصر لمونديال 1990 في شباك الجزائر.

أكبر لاعب يسجل في تاريخ أمم إفريقيا بعمر 39 عامًا.

حصل على لقب "عميد لاعبي العالم" من قبل الفيفا عام 2001.

المسيرة التدريبية

بعد اعتزاله اللعب، بدأ حسام حسن رحلة جديدة كمدرب، قاد خلالها العديد من الأندية المصرية مثل المصري، الزمالك، الإسماعيلي، المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز، وسموحة، إضافة لتجربته الدولية مع منتخب الأردن.

في فبراير 2025، تولى قيادة منتخب مصر خلفًا للبرتغالي ريو فيتوريا، وحقق مع الفريق إنجاز التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة، ليصبح أول مصري يصل إلى هذا الإنجاز كلاعب ومدرب.



حسام حسن لم يكن مجرد لاعب أو مدرب، بل رمز من رموز الكرة المصرية، ومسيرته مليئة بالإنجازات واللحظات التاريخية التي ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير. الاعتزال لم ينهِ دوره في كرة القدم، بل أتاح له فرصة صناعة تاريخ جديد على خط التدريب، مؤكدًا أن الشغف والحب للعبة يستمران حتى بعد انتهاء المسيرة كلاعب.