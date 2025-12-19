الرياض - كتبت رنا صلاح - أغلقت سوق الأسهم اليابانية، الجمعة، على ارتفاع بقيادة الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع ارتفاع نظيراتها في الولايات المتحدة.

الأسهم اليابانية والآسيوية تُغلق على ارتفاع

وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى مستوى (49507.21) نقاط، وحقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.8 بالمئة، لينهي تداولاته عند مستوى (3383.66) نقطة.

كما زاد مؤشر (إم إس سي آي) لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.7 بالمئة، فيما سجلت الأسهم الصينية الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 0.6 بالمئة.

كما ارتفعت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية 0.8 بالمئة، وتايوان 1.3 بالمئة بدعم من نتائج قوية لشركة ميكرون للتقنية.