الرياض - كتبت رنا صلاح - أشارت بيانات صادرة عن مراكز مالية بريطانية، إلى أن الجنيه الإسترليني سجلّ الجمعة، استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي، مقابل تحسّن محدود أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

الإسترليني يستقر أمام الدولار ويتحسن مقابل اليورو

وبلغ سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار 1.34558 دولار ، مسجلًا تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.02 بالمئة، في ظل ترقّب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية القادمة.

وفي المقابل، أظهر الإسترليني أداءً إيجابياً أمام اليورو ، حيث وصل سعر الصرف إلى 1.14799 يورو، محققًا ارتفاعاً بنسبة 0.23 بالمئة.