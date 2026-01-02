الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد مؤشر الأسهم البريطانية الرئيسي FTSE 100 ارتفاعا الجمعة، محققاً إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى مستوى 10 آلاف نقطة، ومسجلاً أسرع وتيرة صعود بين كل القفزات المتتالية البالغة 1,000 نقطة منذ إطلاق المؤشر.

فوتسي 100 يسجل أسرع صعود في تاريخه

وبحسب لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن شركة الوساطة الاستثمارية (AJ Bell) أن هذا الارتفاع يُعد الأسرع على الإطلاق، إذ استغرق المؤشر 171 يوماً فقط للانتقال من مستوى 9,000 نقطة إلى 10,000 نقطة.

وأضافت الصحيفة أن مؤشر فوتسي 100 تمكن أيضاً من التفوق على مؤشر S&P 500 الأميركي خلال العام الماضي، في وقت بدأ فيه بعض المستثمرين في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق إزاء مستقبل أسهم التكنولوجيا، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية الأسهم البريطانية لدى المستثمرين العالميين.