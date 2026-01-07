نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخميس المقبل.. نشر الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اكتمل يوم 31 ديسمبر، بعد سلسلة من الجلسات الحوارية المكثفة مع المجتمع والخبراء، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي الخميس المقبل.

وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن السردية الوطنية انطلقت أولًا بمسودة الإصدار الأول يوم 7 سبتمبر، ونُشرت رسميًا على الموقع الإلكتروني يوم 14 سبتمبر، مشيرة إلى أن هذا الإصدار ركز على التنمية الاقتصادية، تلاه حوار مجتمعي شامل مع جميع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى الخبراء والمجتمع المدني.

وأضافت المشاط أن الإصدار الثاني يعكس استكمال هذا الحوار المجتمعي ويهتم بالملفات المتعلقة بالتنمية البشرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس المقبل.. نشر الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.