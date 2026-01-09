نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تجري مباحثات لتسريع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يناير 2026 12:13 صباحاً - التقى وفد من وزارة البترول والثروة المعدنية، مسؤولي وزارة الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، بالعاصمة نيقوسيا، وذلك في إطار التنسيق المستمر والمجهودات المشتركة بين فرق العمل من الجانبين بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في مجال الغاز الطبيعي.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء على هامش زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إلى قبرص.

مباحثات حول إعادة تصدير الغاز عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية

وأشار البيان، إلى أنه تمت مناقشة أوجه التعاون الاستراتيجي لدفع المشروعات المشتركة ذات الأولوية، متمثلة في ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية، لإعادة التصدير عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق الفني خلال المرحلة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة البلدين الهامة فى مجال الطاقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البترول تجري مباحثات لتسريع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.