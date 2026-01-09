نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يستقبل مسؤولي شركات النفط الأمريكية والأوروبية لمناقشة صادرات فنزويلا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يناير 2026 08:52 مساءً - العربية.نت_ قالت وكالة ، اليوم الخميس، إن السفارات في فنزويلا ستبدأ ترتيب زيارات لمسؤولي شركات النفط الأمريكية والأوروبية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن شركتي “فيتول” و”ترافيغورا”، وهما من أكبر شركات تجارة السلع في العالم، تجريان محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسويق النفط الفنزويلي، وفقاً لـ””.

وقال أحد المصادر إن مسؤولين أمريكيين سيلتقون ممثلين عن شركات التجارة في البيت الأبيض يوم الجمعة، حيث ستستضيف الإدارة أيضاً شركات النفط الأمريكية الكبرى.

كانت شركتا “فيتول” و”ترافيغورا” من أكثر المتعاملين نشاطاً في النفط الفنزويلي في الماضي، لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية في 2019 أجبرتهما على التوقف، باستثناء شحنات عرضية عندما كانت هناك تراخيص أمريكية مؤقتة.

واستهدفت إدارة ترامب بسرعة صناعة النفط الفنزويلية بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

وقالت واشنطن إنها تريد السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وعائداته إلى أجل غير مسمى.

وقال ترامب إن الشركات الأمريكية ستستثمر في فنزويلا وتعيد بناء صناعة النفط فيها لزيادة الإنتاج وخفض تكاليف الطاقة العالمية.

واتفقت واشنطن وكراكاس هذا الأسبوع على صفقة لتصدير نفط بقيمة ملياري دولار، أي ما بين 30 إلى 50 مليون برميل، إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم الأربعاء أن شركات النفط الأمريكية تريد “ضمانات جدية” من واشنطن قبل أن تقوم باستثمارات كبيرة في فنزويلا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يستقبل مسؤولي شركات النفط الأمريكية والأوروبية لمناقشة صادرات فنزويلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.