توقيع اتفاقية لتزويد «أسمنت النهضة» بالطاقة الشمسية لمدة 30 عاما

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يناير 2026 12:13 صباحاً - شوشة عبد الواحد _ شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية (PPA) بين شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بمحافظة قنا) – إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – وشركة «كوبالت» لبيع وتوزيع الكهرباء التابعة لشركة «إيرسك» لحلول الطاقة المتجددة.

ووقّع الاتفاقية عن شركة النهضة للصناعات المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقّع عن شركة كوبالت المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

شركة كوبالت تتولى تنفيذ الدراسات الفنية وتوفير التمويل وبناء وتشغيل المحطة

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة النهضة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بنظام شراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا من شركة كوبالت التابعة لشركة إيرسك، التي تتولى تنفيذ الدراسات الفنية، وتوفير التمويل، وبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 27 ميجاوات، لتغذية مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية النظيفة وبأسعار تنافسية.

وتتولى الشركة إدارة وتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما يشمل الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء، فضلًا عن التشغيل والصيانة طوال مدة التعاقد، وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالشركات التابعة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المشروع يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الاستدامة بشركة النهضة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يعزز تنافسية الشركات ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، في ضوء متطلبات آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

ومن جانبه، أوضح المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات، أن الاتفاقية تحقق استقرارًا طويل الأجل في تكاليف الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركة، إلى جانب دعم التزامها بالمسؤولية البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها الصناعية.

وفي السياق ذاته، أكد أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة النهضة للصناعات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

حضر مراسم التوقيع الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمستشار سعيد عرفه، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وأمل صالح، مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات.

