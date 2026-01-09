نعرض لكم الان تفاصيل خبر : انقطاع تام للإنترنت في إيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يناير 2026 01:06 مساءً - العربية.نت_ قالت وكالة اليوم الخميس، إن هناك تقارير عن انقطاع تام لشبكة الإنترنت في إيران.

واستخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق محتجين في أنحاء عدة من البلاد، مع استمرار التحركات التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، ودعوة المعارضة في الخارج إلى احتجاجات إضافية وإضرابات في إيران اليوم الخميس.

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر بإضراب نفذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد في ظل عقوبات أميركية ودولية، واتسع نطاق التحركات مع تركزها في غرب البلاد حيث تكثر التجمعات السكنية لأقليتي الأكراد واللر، وفقاً لوكالة “فرانس برس“.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : انقطاع تام للإنترنت في إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.