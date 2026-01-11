نعرض لكم الان تفاصيل خبر المهندس للصناعات الكيماوية: حجم الأعمال تجاوز 8 مليارات جنيه سنويا في السوق المحلية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 08:03 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس محمد أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات، إن حجم أعمال الشركة في السوق المحلية يتجاوز 8 مليارات جنيه سنويًّا، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة تتركز بالكامل داخل السوق المصرية، باستثناء شركة تجارية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقتصر أنشطتها على توريد بعض المستلزمات فقط.

أوضح أبو الخير، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن أنشطة الشركة تشمل دهانات الأخشاب والسيارات، وإنتاج المذيبات الكيميائية بمختلف أنواعها، إلى جانب العمل في قطاع النفط والغاز الذي يضم منشآت لتخزين المواد الكيميائية، فضلًا عن البنية التحتية اللازمة لتوزيعها على شركات قطاع البترول والمصانع المحلية.

50 % من الإنتاج موجه للتصدير إلى أسواق 65 دولة وخطط لزيادة التوسع الخارجي

وأضاف أن نحو 50% من إجمالي إنتاج الشركة يُوجَّه للتصدير إلى أسواق 65 دولة عربية وإفريقية، إلى جانب عدد من دول أمريكا الشمالية واللاتينية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف التوسع المستمر في الأسواق الخارجية لزيادة انتشارها الجغرافي وتحقيق أعلى عائد من النقد الأجنبي.

أوضح أبو الخير أن الشركة تعتمد نموذجًا متكاملًا في تقديم منتجاتها وخدماتها عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بما يعزز قدرتها التنافسية محليًّا ودوليًّا، ويدعم استقرار تواجدها في الأسواق المختلفة.

نعتمد على 70% من مدخلات الإنتاج المستوردة بسبب طبيعة الصناعات الكيميائية

وأشار رئيس مجلس إدارة «المهندس» إلى أن الشركة تعتمد حاليًا على 70% من الخامات المستوردة مقابل 30% محلية، مرجعًا ذلك إلى الطبيعة التخصصية للصناعة الكيميائية، التي تتطلب بعض الخامات غير المتوافرة محليًّا بشكل كامل.

نستهدف الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 100% لتقليل التكلفة

ولفت إلى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية لزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال إنشاء مجمع صناعي جديد يعتمد كليًّا على الخامات المحلية، ويستهدف إنتاج جميع منتجات الشركة بمكون محلي يصل إلى 100%.

أشار أبو الخير إلى أن أزمة الدولار وصعوبات فتح الاعتمادات المستندية خلال السنوات الماضية شكّلت تحديًا كبيرًا أمام القطاع الصناعي، ما دفع الشركة إلى العمل على زيادة نسبة المكونات المحلية لتفادي أي مشكلات متعلقة بالاستيراد.

وأضاف أن الدولة بدأت في التعامل مع هذه التحديات تدريجيًّا، من خلال خفض أسعار الفائدة وتوفير العملة اللازمة للاستيراد، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة ساهم في تشجيع المصنعين على إقامة مشروعات جديدة، في حين كان الوضع السابق، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، يجعل من الصعب تنفيذ مشروعات تحقق عائدًا يتجاوز 30% لتغطية تكلفة التمويل وتحقيق عائد مجزٍ للشركات.

وشدد أبو الخير على أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة في ملف توطين الصناعات المحلية، مشيرًا إلى جهود وزارة الصناعة في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وإزالة المعوقات الإدارية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

كما أشار إلى ضرورة استغلال اتفاقيات التجارة الدولية التي وقّعتها مصر، مثل «الكوميسا» واتفاقيات الشراكة العربية، إلى جانب المباحثات الجارية مع بعض الدول، من بينها الصين، لمنح إعفاءات جمركية إضافية للمنتجات المصرية.

وأكد أبو الخير أن تطوير شبكة الطرق والمواصلات ساهم في خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ما انعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أن مستثمرين أجانب بدأوا بالفعل في حجز مساحات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة.

وفيما يخص المنظومة الضريبية، أشار أبو الخير إلى أهمية التزام المستثمرين بسداد الضرائب، مؤكدًا أن حصيلتها يُعاد توجيهها لتحسين الخدمات والبنية التحتية، بما يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبشأن دعم الصادرات، يري أبو الخير أن هناك بعض التأخير في الوقت الحالي، لكنه أبدى تفهمه للظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الدولة والمصدرين لضمان استمرارية النشاط التصديري.

أكد أن استمرار عمليات توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمثلان محورًا أساسيًّا في إستراتيجية الشركة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

