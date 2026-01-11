نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس القناة للموانئ: توطين الصناعات البحرية عبر منتجات مبتكرة بمكونات مصرية 100% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 08:03 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس ياسر أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى العاملة في مجال الإنشاءات البحرية، إن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا في توطين الصناعات البحرية المتخصصة، عبر إنتاج منتجات بحرية مبتكرة محليًّا بنسبة 100% بمكونات مصرية خالصة، ما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًّا ودوليًّا.

أوضح أحمد في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” أن شركة القناة للموانئ، التي تُعد إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تشمل أنشطتها تنفيذ مختلف أنواع الأرصفة البحرية، سواء كانت أرصفة بألواح معدنية مدفوعة في الأرض، أو ركائز دعم، أو كتل خرسانية، أو جدران حاجزة.

وأضاف أن نشاط الشركة يتضمن أيضًا أعمال التكريك، وإنشاء حواجز الأمواج، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالموانئ، مثل محطات المياه وخطوط الصرف الصحي وخطوط التغذية.

وأشار إلى أن الشركة طرحت مؤخرًا منتجًا جديدًا يتمثل في الأرصفة العائمة، والتي كانت تُستورد من الخارج سابقًا، قبل أن تنجح الشركة في تصنيعها محليًّا بنسبة توطين كاملة.

طرح أرصفة عائمة محلية توفّر نحو 40% من التكلفة مقارنة بالمستورد

أوضح أن هذا المنتج يحقق وفرًا اقتصاديًّا يصل إلى نحو 40% مقارنة بالمنتجات المستوردة، إلى جانب تمتعه بعمر افتراضي أطول داخل البيئة البحرية، واحتياجه إلى معدلات صيانة محدودة للغاية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة للموانئ، أن الأرصفة العائمة خضعت لاختبارات فنية متخصصة أثبتت ارتفاع معامل مقاومة نفاذية المياه وكفاءتها العالية في التشغيل.

وذكر أن أكثر من 50% من تسليح الأرصفة مصنوع من أسياخ GFRP المقاومة للصدأ بشكل كامل، وهو ما يعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه المنشآت البحرية، بينما يتم طلاء باقي الحديد بمواد إيبوكسية عازلة تمنع التآكل، مع الالتزام الكامل بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأكد أحمد أن الأرصفة العائمة مصممة لتحمل الظروف القاسية للبيئة البحرية، وتتمتع بمرونة كبيرة في الاستخدام، حيث تُستخدم حاليًا في مارينات اليخوت لسير الأفراد، مع إمكانية تطوير تصميماتها مستقبلًا لتحمل المعدات وفقًا للحسابات الهندسية المطلوبة.

وفي السياق ذاته، كشف المهندس ياسر أحمد عن تقديم شركة القناة للموانئ، منتجًا محليًّا آخر يتمثل في الشمندورات البحرية الخرسانية، المستخدمة في ممرات القنوات ومداخل الموانئ، موضحًا أن الشمندورات الحديدية التقليدية تعاني من ارتفاع التكلفة وسرعة التعرض للصدأ، والحاجة إلى الصيانة الدورية المتكررة.

وأوضح أن الشركة نجحت في تصنيع الشمندورات من الخرسانة المسلحة المدعمة بمواد خاصة تُمكّنها من تحمل الظروف البحرية القاسية، لافتًا إلى أن عمرها الافتراضي داخل المياه يتراوح بين 10 و20 عامًا دون تأثر، مع احتياجها إلى صيانة محدودة للغاية.

أضاف أن تكلفة الشمندورات الخرسانية تقل بنحو 30% مقارنة بالشمندورات الحديدية، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة ولا تؤثر سلبًا على الأحياء البحرية، مشيرًا إلى أن هذا المنتج يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصنيع المحلي المتقدم بمكونات مصرية كاملة.

وأوضح أحمد، أن تصنيع الأرصفة العائمة والشمندورات يتم داخل مصنع مملوك بالكامل للشركة، مع مرونة في الطاقة الإنتاجية وفقًا لحجم الطلب وطبيعة كل مشروع، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة من الجهات المالكة.

وفيما يتعلق بمشروعات الشركة.. أكد أحمد أن “القناة للموانئ” تنفذ حاليًا مارينتين تابعتين لهيئة قناة السويس في بورسعيد والسويس، مع التفاوض على تنفيذ مارينا ثالثة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استهداف التوسع في مشروعات الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن الشمندورات الخرسانية المحلية اجتازت اختبارات المصنع بنجاح بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ويتم حاليًا اختبارها عمليًّا داخل المجرى الملاحي للقناة، تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي.

نوه أحمد إلى حصول منتجات “القناة للموانئ” على اعتمادات وشهادات دولية، ما يدعم فرص التصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على التسويق الخارجي والشراكات الدولية، في إطار رؤية طويلة المدى لتعزيز مكانة الصناعة البحرية المصرية والمنافسة مع الكيانات العالمية الكبرى.

وحول خطط التوسع، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة القناة للموانئ أنها تستهدف، إلى جانب السوق المحلية، أسواق الخليج وإفريقيا، خاصة في مجال الأرصفة الخرسانية العائمة.

مفاوضات مع شركات سعودية لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل المملكة

وكشف أحمد عن افتتاح فرع لشركة القناة للموانئ في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع شركات سعودية لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل المملكة.

وفيما يخص السوق الإفريقية، أكد أحمد أنها تمثل فرصة واعدة للنمو، لا سيما في دول مثل كوت ديفوار والسنغال، لما تتمتع به من موانئ ذات كفاءة عالية على ساحل المحيط الأطلسي، ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية كبيرة من حيث انخفاض التكلفة وسرعة التوريد مقارنة بالمنتجات الأوروبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس القناة للموانئ: توطين الصناعات البحرية عبر منتجات مبتكرة بمكونات مصرية 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.