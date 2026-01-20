نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تبحث التعاون مع Archer Aviation الأمريكية لتطوير حلول النقل الجوي المستدام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 10:06 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة Archer Aviation الأمريكية،، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والشركة في مجال تطوير حلول النقل الجوي المستدام والمبتكر داخل المدن.

واستعرض وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الجاري من أجل خلق بينية جاذبة ومشجعة للشركات الأجنبية للعمل في مصر.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية لتطوير أنظمة النقل الجوي الحضري في مصر، مع التركيز على متطلبات البنية التحتية لمستقبل الطيران، والمشروعات التجريبية المحتملة، والشراكات مع المدن الذكية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلي أهمية دمج الطائرات الكهربائية eVTOL ضمن البنية التحتية للطيران المصري، بما يشمل المطارات، إدارة حركة الطيران، وشبكات النقل، لتعزيز النقل الحضري بكفاءة عالية وتقليل التلوث والازدحام، ووضع مصر كمركز إقليمي لاختبار وتوسيع حلول الطيران الحديثة.

وأكد الوزير أن مصر توفر بيئة استثمارية داعمة للتكنولوجيا المتقدمة، مع حوافز تشجع الشركات الأجنبية على تنفيذ مشروعات تجريبية وتوسيع نطاق حلول النقل المستدام، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتقديم كافة الأطر التنظيمية والدعم اللازم للشركات الأجنبية بما يعزز الابتكار والشراكات طويلة الأجل في قطاع النقل والطيران المتقدم.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جانبهم ، استعرض مسؤولو شركة Archer Aviation رؤية الشركة لتطوير قطاع النقل الجوي الحضري المستدام في مصر، مشيرين إلى أن طائرات الشركة كهربائية بالكامل، تقلع وتهبط عموديًا مثل الهليكوبتر، ، مزودة بمحركات ومراوح متعددة، آمنة جدًا وسهلة الصيانة وأكثر توفيرًا من الطائرات التقليدية.

كما أوضح مسؤولو الشركة أن الطائرات يمكن أن تحمل حوالي خمسة ركاب لكل رحلة، والمدى الكهربائي الحالي يصل إلى 160 كم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تبحث التعاون مع Archer Aviation الأمريكية لتطوير حلول النقل الجوي المستدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.