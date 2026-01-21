أحمد السقا يقدم جزء ثان من فيلم مافيا.. إليكم التفاصيل كشف الفنان أحمد السقا عن استعداده لتقديم جزء ثان من فيلم مافيا بعد مرور 24 عاما على عرض الجزء الأول الذي إقرأ المزيد

كشف الفنان أحمد السقا عن استعداده لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "مافيا"، بعد مرور 24 عاماً على عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحًا جماهيرياً لافتا، وأصبح أحد الأعمال الكلاسيكية في تاريخ السينما المصرية الحديثة.

وفي تصريحات إعلامية كشف أحمد السقا عن كواليس حديث المخرج شريف عرفة معه مؤخراً حول فكرة الجزء الجديد وآليات تقديمه بشكل يتناسب مع تطور الزمن، وهو ما لاقى ترحيباً وحماساً كبيرين من جانبه.

عُرض فيلم "مافيا" لأول مرة عام 2002، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلُ من: منى زكي، مصطفى شعبان، أحمد رزق، عباس أبو الحسن، توفيق عبد الحميد، خليل مرسي، سعيد طرابيك، جمال إسماعيل، أحمد رفعت، لبنى محمود، داليا الخولي، مع ظهور خاص للفنان حسين فهمي، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج شريف عرفة.

ودارت أحداث فيلم "مافيا" حول شخصية "حسين"، الشاب المصري المحبط بعد فصله من الكلية الحربية، ثم يسافر إلى الخارج ويقع في قبضة المافيا العالمية، قبل أن يتم القبض عليه وسجنه داخل مصر، عقب عملية مدبرة من جهة سيادية بمصر، والتي تستعين به لاحقًا في مهمة خاصة مقابل منحه فرصة جديدة لبدء حياته من جديد.

وعلى صعيد آخر، يستأنف أحمد السقا تصوير فيلم "خلي بالك على نفسك" بعد عيد الفطر المقبل، والذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد توقف التصوير عقب يوم واحد فقط، لانشغالهما بأعمال دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.