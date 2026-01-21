لقاء الخميسي تعلن تصالحها مع زوجها محمد عبد المنصف أعلنت الفنانة لقاء الخميسي انتهاء أزمتها مع زوجها محمد عبد المنصف وعودتها له بعد إعلان ممثلة انفصالها عنه بع إقرأ المزيد

أعلنت الفنانة لقاء الخميسي انتهاء أزمتها مع زوجها محمد عبد المنصف وعودتها له، بعد إعلان ممثلة انفصالها عنه بعد زواج 7 سنوات.

ونشرت لقاء الخميسي فيديو لصور لها مع زوجها محمد عبد المنصف وابنيهما وكتبت: "الدنيا بتختبرنا دايما وأبدا، أيام بتسعدنا وأيام بتبعدنا وتزعلنا وتجرحنا .. وبنتوه مع نفسنا !، الحكمة بتظهر من قلب الحزن .. وبنقعد نفكر إيه الصح وإيه الغلط وهل اللي عدينا بيه شر ولا خير، ومع الوقت، ولما النفس تهدى والعقل يفكر والقلب يدق، بنكتشف أن كلنا بنغلط وبنتوه شوية في وسط الزحمة، في ناس بتغلط وتكمل في الغلط ! وفي ناس بتغلط وبترجع لحكمتها وبتندم وتصحح الخطأ".

وتابعت لقاء الخميسي: "خطائين وخير الخطائين التوابين .. مفيش حد مبيغلطش، بس القوي الحقيقي بيعترف بالغلط وبيرجع لصوابه. ربنا فتحلنا باب المغفرة والسماح".

وأكملت لقاء الخميسي: "شكرا من قلبي لكل إنسان دعمني ووقف جنبي وطبطب عليا وشكرا لكل أصدقائي المقربين اللي وقفوا جنبي وكل من دعمني من أصدقاء السوشيال ميديا اللي نوروا حياتي بالمحبة وطبطب على قلبي ودعالي دعوة حلوة".

واختتمت لقاء الخميسي رسالتها: "آخر حاجة هاقولها، أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت العمرانة وأقوى حاجة في الدنيا إننا نحافظ على حياتنا ونحارب على بيوتنا وأولادنا بالحب والسلام .. كلنا بنغلط ، وبنندم ونرجع لصوابنا .. ونرجع ببداية جديدة مليانة شغف وحب وسلام وراحة بال، لكل ست وربة منزل حافظي على بيتك وعيلتك بكل قواكي وأوعي تدي الفرصة لأي إنسان أنه يهدم بيت العيلة. بحبكم من كل قلبي أصدقائي وعيلتي الكبيرة".

وكانت الممثلة إيمان الزيدي أعلنت انفصالها عن كابتن محمد عبد المنصف، حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.

ونشرت إيمان الزيدي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورتها مع محمد عبد المنصف وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات".

وكان الخبر مفاجأة كبرى فلم يتم الإعلان من قبل عن زواج محمد عبد المنصف من إيمان الزيدي، وما هو معروف عنه أنه متزوج من الفنانة لقاء الخميسي منذ 21 عاما.