أونكتاد: نمو تدفقات الاستثمار المباشر عالميا 14% في 2025 إلى 1.6 تريليون دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 05:52 مساءً - سمر السيد _ كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” أونكتاد”، عن ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 14% في العام الماضي 2025 لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة جاء من التدفقات عبر المراكز المالية العالمية.

لكن رغم هذا الارتفاع أشار التقرير إلى أن نشاط الاستثمار الحقيقي كان هشًا.

استمرار ضعف المشروعات الأكثر أهمية للتنمية المستدامة

وبحسب التقرير، تشير أنماط الاستثمار إلى اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، بجاتب تزايد التركيز في عدد محدود من القطاعات الاستراتيجية، واستمرار ضعف المشروعات الأكثر أهمية للتنمية المستدامة.

جزء كبير من الزيادة جاء من التدفقات عبر المراكز المالية العالمية

وأضاف تقرير منظمة أونكتاد، جاء أكثر من 140 مليار دولار من الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من ارتفاع التدفقات عبر المراكز المالية العالمية، مشيرًا إلى أنه بدون هذه التدفقات لم يرتفع الاستثمار العالمي إلا بنحو 5%، مما يؤكد محدودية تعافي نشاط الاستثمار الأساسي.

تراجع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الدولية 10% في 2025

ولفت إلى أن مؤشرات معنويات المستثمرين كانت ضعيفة، وانخفضت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية بنسبة 10% في العام الماضي.

انخفاض قيمة تمويل المشروعات الدولية للعام الرابع على التوالي

كما انخفض تمويل المشروعات الدولية للعام الرابع على التوالي بنسبة 16% في قيمته، و12% في عدد صفقاته، ليصل إلى مستويات لم تتحقق منذ عام 2019.

نمو قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات المتقدمة 43% إلى 728 مليار دولار

وأفاد التقرير بارتفاع قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 43% لتصل إلى 728 مليار دولار في عام 2025، مدفوعةً بالاستثمارات الأوروبية ، والمراكز المالية.

وسجلت تدفقات الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 56%، مدعومةً بعمليات استحواذ ضخمة عابرة للحدود وانتعاش في اقتصادات رئيسة كألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حسبما أورد التقرير.

تراجع قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات النامية 2% إلى 877 مليار دولار

في المقابل، انخفضت قيمة التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% لتصل إلى 877 مليار دولار، ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

فيما كانت الدول ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً، حيث شهدت ثلاثة أرباع الدول الأقل نمواً ركوداً أو انخفاضاً في التدفقات.

استحواذ مراكز البيانات على أكثر من خُمس قيمة المشاريع الجديدة عالميًا في 2025

ولفت التقرير إلى استحواذ مراكز البيانات على أكثر من خُمس قيمة المشاريع الجديدة عالميًا في عام 2025، باستثمارات تجاوزت 270 مليار دولار، منوها إلى أن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية الخاصة حفز الطلب على الاستثمار.

وأشار إلى ارتفاع قيمة مشروعات أشباه الموصلات المُعلنة حديثًا بنسبة 35%.

في المقابل، انخفض بشكل حاد -25%- عدد المشروعات في القطاعات المعرضة للتعريفات الجمركية، والتي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية، و لا سيما قطاعات النسيج والإلكترونيات والآلات.

وتصدرت فرنسا والولايات المتحدة وجمهورية كوريا قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمارت الأجنبية المباشرة، كما اجتذبت أسواق ناشئة مثل البرازيل والهند وتايلاند وماليزيا عدد من المشروعات الضخمة.

أكد التقرير، أهمية أن تهدف السياسات إلى ربط استثمارات البنية التحتية الرقمية بشكل أوثق بتنمية المهارات وأنظمة الابتكار وخلق القيمة المحلية، مشيرًا الى انخفاض استتثمارات مشاريع البنية التحتية الدولية بنسبة 10% نتيجة التراجع الحاد في مشروعات الطاقة المتجددة مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإيرادات وعدم اليقين.

في المقابل، اتجه المستثمرون المحليون لسد الفجوة بشكل متزايد، ما أدى لانتعاش مشاريع البنية التحتية.

ويحذر التقرير، من أن يُنذر هذا التحول بتفاقم فجوات الاستثمار في الدول التي تعتمد على التمويل الدولي لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والمشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتوقعات الاستثمارات الخاصة بعام 2026 أشار التقرير إلى أنها غير مؤكدة إلى حد كبير .

ولفت إلى أنه قد ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل طفيف في العام الجاري إذا استمرت ظروف التمويل في التيسير ، بجانب ازدياد عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

لكن من المرجح أن يظل النشاط الاستثماري الحقيقي عالميا ضعيفًا، مثقلًا بالتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي، والتشرذم الاقتصادي.

ونوه تقرير منظمة أونكتاد إلى أنه بدون عمل منسق، تتزايد مخاطر الاستثمار العالمي في مناطق وقطاعات قليلة.

فيما يتطلب إنعاش الاستثمار الموجه نحو التنمية الحد من حالة عدم اليقين، وتعزيز التعاون الدولي، وإعادة توجيه السياسات نحو مشاريع إنتاجية ومستدامة.

