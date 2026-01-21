نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 05:52 مساءً - العربية نت _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التعريفات الجمركية الأمريكية تسببت في حالة من التقلبات وزيادة المخاطر في الأسواق.

وفي مقابلة مع “العربية Business” على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، قال الخطيب، إن مصر تأثرت بدرجة أقل بالتعريفات الجمركية الأمريكية نظراً لأن النسبة المفروضة عليها البالغة 10% هي الأقل في جدول التعريفات.

وبحسب الخطيب، فإن ذلك يعطي ميزة نسبية لمصر ويوفر فرصة لتوطين الصناعات وجذب استثمارات مباشرة تستفيد من تلك التعريفات المنخفضة وهي فرصة أكثر منها تهديد.

واعتبر أن التهديد يتمثل في تأثيرها على ملف التجارة وترقب العالم لتبعاتها، والأخطر في مصر هو ملف المعالجات والوقاية التجارية ودعم التجارة، فيما أصبح الإغراق ملفاً شائكاً.

وأوضح الخطيب، أن الدول الأكثر تقدماً وتصديراً بدأت تصدير كميات كبيرة من المنتجات وهناك ممارسات أصبح من الضروري مقابلتها بحماية الصناعة المحلية منها.

وفيما كانت ملفات المعالجات التجارية 4 ملفات عند توليه الوزارة، ارتفع عددها حالياً إلى 20 ملف تم إنجازها وفقاً للخطيب.

ولفت إلى أهمية الموازنة بين حماية الصناعة مع عدم التسبب في ارتفاع معدل التضخم.

