الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى الجيشان الفلبيني والأميركي تدريبات مشتركة في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها عند جزر سكاربورو المرجانية والصخرية في مياه بحر الصين الجنوبي والواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، فيما تقول الصين أيضا إنها تابعة لها، بحسب رويترز.

تدريبات مشتركة بين الفلبين وأمريكا ببحر الصين الجنوبي

وتهدف التدريبات إلى تعزيز إمكانية العمل التوافقي بين الحليفين، وفقا للقوات المسلحة في مانيلا الثلاثاء.

تصاعد التعاون العسكري

وكان هذا هو "نشاط التعاون البحري" الحادي عشر الذي تشارك فيه الولايات المتحدة والفلبين منذ تشرين الثاني 2023.



وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان: "عزز التنفيذ الناجح لهذه الأنشطة التنسيق والكفاءة التكتيكية والتفاهم المتبادل بين القوات المتحالفة".



وتصاعد التعاون العسكري بين البلدين في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، الذي تقارب مع واشنطن ردا على وجود قوات بكين المتزايد في بحر الصين الجنوبي.



وتطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.