جولدمان ساكس: إشارات إيجابية للأسواق المالية والاقتصادات حول العالم في عام 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 11:52 صباحاً - سمر السيد_ قال ديفيد سولومون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، إن هناك إشارات إيجابية للأسواق المالية والاقتصادات حول العالم في العام الجاري 2026.

أضاف في بودكاست “بورصات Exchanges جولدن مان ساكس”، إلى أن أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يحصل على دفعة من التخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود، وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تابع أنه الرغم من وجود مفاجآت خارجية، إلا أن التوقعات العامة “بناءة” بالنسبة للأسواق المالية والشركات الكبيرة عالميا.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي كان العام الماضي في حالة جيدة، وكان هناك حافز مالي قوي، لافتا إلى أنه يشهد طفرة هائلة في الاستثمار الرأسمالي ، بفضل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتابع أن ما يراه غير مؤكد هو الوضع الجيوسياسي، في ضوء التطورات حول جرينلاند والتعريفات الجمركية في أوروبا ، مشيرا إلى أن هذه الأمور ستخلق حالة من عدم اليقين.

و قال إنه بشكل عام، وبغض النظر عن هذه الحالات من عدم اليقين الخارجي، يرى أن البيئة الاقتصادية الكلية إيجابية للغاية.

وتوقع أن يكون العام الجاري عامًا أفضل وبيئة قوية لإبرام صفقات الاندماج والاستحواذ على الإطلاق.

