مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف على المزارعين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 04:31 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين.

وأوضح المركز الإعلامى، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت أنه لم يتم إقرار أي زيادات بهذا الشأن، وأن رسوم التطهير ثابتة دون أن يطرأ عليها أي زيادة، وفقًا لما هو معمول به منذ العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي 350 جنيها، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى 4 أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، وذلك لمدة 3 سنوات، أي بمتوسط سنوي يصل لحوالي 29 جنيهًا للفدان.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.